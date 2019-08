Börsenplätze Akasol-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Akasol-Aktie:

39,10 EUR -0,45% (29.08.2019, 11:39)



Tradegate-Aktienkurs Akasol-Aktie:

39,40 EUR 0,00% (29.08.2019, 12:03)



ISIN Akasol-Aktie:

DE000A2JNWZ9



WKN Akasol-Aktie:

A2JNWZ



Ticker-Symbol Akasol-Aktie:

ASL



Kurzprofil Akasol AG:



Die Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) ist ein Hersteller von Batteriesystemen für Fahrzeuge. Die Systeme kommen in Bussen, Industrie- und Nutzfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Akasol wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darmstadt. (29.08.2019/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Akasol-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Batteriesystem-Herstellers Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL).Das Management sehe sich "im Plan". Der Serien-ramp-up gewinne an Dynamik; Qualität und Sicherheit hätten weiterhin Vorrang. Die Kapazitätsausweitungen wären bei den Darmstädtern - so der Eindruck der Fachanalysten - in jüngster Zeit sogar noch beschleunigt worden, damit in H2/19 der Ausstoß verdoppelt und die Guidance erfüllt werden könne. Das H1/19 zeige die Skaleneffekte, obgleich die Personalstärke (+81%) schneller als geplant gewachsen sei.Akasol sei wohl Europas größter Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriesystemen für Nutzfahrzeuge, und investiere - Erweiterung der Produktionskapazitäten, in Deutschland und in den USA - und wachse kräftig. Mit "Big Names" der Fahrzeugindustrie würden intensive Gespräche geführt, die Kundenliste werde länger.Die EQUI.TS-Schätzung orientiere sich an der Guidance und erwarte im Laufe des Jahres eine Wachstumsbeschleunigung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link