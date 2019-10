Börsenplätze Akasol-Aktie:



Kurzprofil Akasol AG:



Die Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) ist ein Hersteller von Batteriesystemen für Fahrzeuge. Die Systeme kommen in Bussen, Industrie- und Nutzfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Akasol wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darmstadt. (17.10.2019/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Akasol-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Batteriesystem-Herstellers Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL).Der jüngste Newsflow des Darmstädter Batterie-Herstellers habe ein Schlaglicht auf die Herausforderungen extrem schnell wachsender Unternehmen geworfen. Die ursprüngliche Guidance 2019 (Jahresumsatz: mehr als EUR 60 Mio.; EBIT-Marge von mehr als 7%; konstante FX) stehe seit 11.09.19 auf dem Prüfstand, denn der erheblich gestiegene Ordereingang für Gen2-Batterien könnte bei bestehenden Serienprojekten (Gen1) zeitliche Verschiebungen bedeuten. Bis spätestens zum 25.11.19 wolle das Unternehmen Details zur Produktionsplanung und -Steuerung veröffentlichen.Das verunsichere den Markt. Der Kursrückgang wäre, so die Fachanalysten, deutlicher Beleg hierfür. Die Fachanalysten würden nun ihre Schätzung vorsichtiger abfassen, auf die konkrete Guidanceanpassung warten und das Anlageurteil bis auf weiteres aufrechtbehalten.Ob und wieviel Gen1- oder Gen2-Aggregate in den kommenden Monaten gefertigt würden, würde entscheidenden Einfluss auf die Top- und Buttonline haben und sei noch nicht kommuniziert. Grundsätzlich seien die Geschäftsaussichten sehr expansiv geblieben, so die zentrale Aussage der jetzt vorgelegten EQUI.TS-Note. Der Auftragsbestand (wahrscheinlichkeitsgewichtet und bezogen auf Auslieferungen bis 2027) sei jüngst auf ca. EUR 2 Mrd. (zuvor: EUR 1,45 Mrd.) gestiegen.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, stufen die Akasol-Aktie weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein. (Analyse vom 17.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link