Kurzprofil Akasol AG:



Die Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) ist ein Hersteller von Batteriesystemen für Fahrzeuge. Die Systeme kommen in Bussen, Industrie- und Nutzfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Akasol wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darmstadt. (08.11.2019/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Akasol-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Akasol (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) bezeichnet sich selbst als einen führenden Entwickler und Hersteller von überwiegend flüssiggekühlten, aufladbaren Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batteriesystemen für Busse, Nutzfahrzeuge, Schienenfahrzeuge, Schiffe, Industriefahrzeuge und stationäre Applikationen, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Das Thema Energiespeicherung in Batterien gelte als sehr zukunftsträchtig. Kein Wunder also, dass sich beispielsweise der Aktienkurs der VARTA AG seit Jahresbeginn mehr als verdreifacht habe. Ganz anders sehe es hingegen bei der seit Mitte 2018 börsennotierten Akasol AG aus, die meilenweit unter ihrem Emissionspreis notiere. Dabei biete das Unternehmen durchaus Chancen.Das 1990 gegründete Unternehmen habe seinen Sitz in Darmstadt und betreibe seine Hauptproduktionsstätte in Langen. Zu den Kunden würden unter anderen Bombardier Transportation, Rolls-Royce Power Systems (MTU Friedrichshafen), Daimler und ein schwedischer Bus- und LKW-Hersteller zählen.Von 2015 bis 2018 habe das Unternehmen den Umsatz jährlich durchschnittlich um 36,4% steigern können. 2015 seien 8,8 Mio. Euro durch die Bücher gegangen, 2018 seien es bereits 21,6 Mio. Euro gewesen. Doch Wachstum koste Geld, und so sei es nur folgerichtig gewesen, das Unternehmen Mitte 2018 an die Börse zu bringen. Mit dem Nettoerlös aus dem Börsengang in Höhe von 93 Mio. Euro solle für 30 Mio. Euro die Produktionsstätte in Langen ausgebaut werden, etwa 30 Mio. Euro würden zur Expansion in den USA dienen, rund 10 Mio. Euro sollten in zusätzliche Test- und Validierungsanlagen investiert werden. Der Rest von knapp 25 Mio. Euro sei für Investments in Forschung und Entwicklung vorgesehen.Doch trotz der heftigen Umsatz- und Gewinnwarnung würden die Rahmendaten bei Akasol stimmen: Der Umsatz 2019 dürfte dennoch um mehr als 100% gegenüber 2018 zulegen. Zudem verfüge das Unternehmen über einen Auftragsbestand von rund 2 Mrd. Euro, der in den kommenden Jahren für weiter steigende Umsätze sorgen sollte. Nicht zuletzt sei das Geschäftsmodell langfristig sehr aussichtsreich.Die Aktie sei letztes Jahr zu einem Preis von 48,50 Euro emittiert worden und notiere aktuell deutlich tiefer bei rund 33 Euro. Damit werde das Unternehmen mit 200 Mio. Euro bewertet. Vor dem Hintergrund der vielversprechenden Zukunftsaussichten scheine die Aktie für spekulativ orientierte Anlegern auf dem derzeitigen Kursniveau durchaus einen Blick wert. Das mittelfristige Kursziel sehen die Experten von "AnlegerPlus News" bei 50,00 Euro, ein Stopp-Loss-Limit sollte bei 28,00 Euro platziert werden. (Ausgabe 11/2019)