Kurzprofil Akasol AG:



Die Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) ist ein Hersteller von Batteriesystemen für Fahrzeuge. Die Systeme kommen in Bussen, Industrie- und Nutzfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Akasol wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darmstadt. (29.06.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Akasol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Akasol-Aktie (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) unter die Lupe.Der Darmstädter Batteriesystem-Hersteller sei erfolgreich an der Börse gestartet. Es hätten Zeichnungsgewinne verbucht werden können. Es gebe allerdings auch einen Wermutstropfen. 48,80 Euro habe die erste Notiz auf dem Frankfurter Parkett gelautet. Das seien nur 30 Cent mehr als der Zeichnungspreis gewesen. Immerhin sei die Akasol-Aktie am Vormittag zwischenzeitlich noch bis 51,95 Euro gestiegen, bevor erste Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten.Die Akasol-Aktie werde auf absehbare Zeit wohl keine großen Sprünge machen. Langfristig sollte der Titel jedoch angesichts der Geschäftsperspektiven ein lohnendes Investment sein. Anleger könnten sich m einem Abstauber-Limit zwischen 48 und 49 Euro auf die Lauer legen, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.06.2018)Börsenplätze Akasol-Aktie: