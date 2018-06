Lang & Schwarz-Aktienkurs Akasol-Aktie:

53,20 EUR +4,31% (28.06.2018, 11:13)



ISIN Akasol-Aktie:

DE000A2JNWZ9



WKN Akasol-Aktie:

A2JNWZ



Ticker-Symbol Akasol-Aktie:

ASL



Kurzprofil Akasol AG:



Die Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) ist ein Hersteller von Batteriesystemen für Fahrzeuge. Die Systeme kommen in Bussen, Industrie- und Nutzfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Akasol wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darmstadt. (28.06.2018/ac/a/n)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Akasol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Akasol-Aktie (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) unter die Lupe.Der führende Hersteller von Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batteriesystemen für Busse, Nutz-, Schienen- oder Industriefahrzeugen aus Darmstadt werde am Freitag das Frankfurter Börsenparkett betreten und seine Notiz im Prime Standard feiern. Akasol könne sich über ein reges Interesse der Anleger am Börsengang freuen.Akasol habe den Angebotspreis auf 48,50 Euro je Aktie festgelegt. Der Platzierungspreis habe damit am unteren Ende der Spanne gelegen, welche bis 64,50 Euro gereicht habe. Insgesamt seien rund 2,43 Mio. Aktien an den Mann gebracht worden, welche Akasol bis zu 118 Mio. Euro einbringen würden. Der Streubesitz werde bei 40,1% liegen. Der Batteriehersteller wolle mit der ordentlichen Finanzspritze den Ausbau der eigenen Produktionsstätte in Langen (Hessen) und für die Expansion in die USA verwenden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Akasol-Aktie: