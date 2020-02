(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze Akasol-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Akasol-Aktie:

40,935 EUR +2,21% (11.02.2020, 16:40)



Tradegate-Aktienkurs Akasol-Aktie:

41,00 EUR +1,75% (11.02.2020, 16:29)



ISIN Akasol-Aktie:

DE000A2JNWZ9



WKN Akasol-Aktie:

A2JNWZ



Ticker-Symbol Akasol-Aktie:

ASL



Kurzprofil Akasol AG:



Die Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) ist ein Hersteller von Batteriesystemen für Fahrzeuge. Die Systeme kommen in Bussen, Industrie- und Nutzfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Akasol wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darmstadt. (11.02.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Akasol-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Batteriesystem-Herstellers Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL).Heute habe Akasol die erste Bestellung einer vollautomatisierten Modulproduktionsanlage für Ultra-Hochenergie-Batteriesysteme (dritte Generation) für den Hauptsitz in Darmstadt bekannt gegeben. Die Produktionsanlagen seien bei Manz AG bestellt worden, einem weltweit agierenden Hightech-Maschinenbauer. Geliefert werden sollten die neuen Produktionsanlagen bis Ende 2020, sodass die Serienproduktion von Batteriesystemen der dritten Generation für einen internationalen Nutzfahrzeughersteller wie geplant Mitte 2021 beginnen könne. Das Gesamtauftragsvolumen, das auch Maschinen für die geplante Kapazitätserweiterung in den USA (Hazel Park, Michigan) umfasse, belaufe sich auf 20 Mio. Euro.Für den laufenden Ausbau der Produktionskapazitäten bei Akasol seien in den FMR-Schätzungen Gesamtinvestitionen in Höhe von 93,5 Mio. EUR berücksichtigt worden (bezogen auf den Zeitraum zwischen 2019 und 2021). Neben den Finanzmitteln für den Bau des Hauptsitzes in Darmstadt würden die alten FMR-CAPEX-Prognosen auch Investitionen in Test- und Validierungseinrichtungen, aktivierte Entwicklungsleistungen und Produktionsanalgen umfassen, die sowohl für den heimischen Markt als den US-Markt benötigt würden. Daher würden sich die CAPEX-Projektionen vorerst nicht ändern.Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, empfiehlt weiterhin, die Akasol-Aktie zu halten. Sein Kursziel bleibe unverändert bei 36,00 Euro. (Analyse vom 11.02.2020)Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen: