Adobe Systems (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) (+4,9%) habe in seinem zweiten Geschäftsquartal mehr verdient als erwartet, weil viele Beschäftigte wegen der Covid-19-Pandemie von zu Hause aus gearbeitet hätten, was speziell die Cloud-Erlöse des Konzerns angefeuert habe.



In Deutschland habe sich die Aktie von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) auffällig positiv entwickelt, nachdem Presseberichte Fortschritte beim Verkauf der Aufzugsparte angedeutet hätten. So solle die Finanzierung der notwendigen EUR 8,25 Mrd. auf Käuferseite stehen.



Der schwächelnde Medienkonzern Pearson (ISIN: GB0006776081, WKN: 858266, Ticker-Symbol: PES) (+11,7%) habe am Freitag deutlich zugelegt, nachdem der aktivistische Investor Cevian Capital eine Beteiligung von 5,4% gemeldet habe.



Autowerte seien am Freitag nach einer positiven Studie eines großen Brokers gesucht gewesen. So hätten etwa Peugeot (ISIN: FR0000121501, WKN: 852363, Ticker-Symbol: PEU, EN Paris: UG, NASDAQ OTC-Symbol: PEUGF) (+4,2%), Renault (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) (+3,0%) und Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) (+2,0%) stärker nach oben gezogen. (15.06.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Airline-Aktien waren in den USA am Freitag in Folge einer sich verbessernden Nachfragesituation nach dem Absturz am Donnerstag wieder stark gesucht, so konnten United Airlines (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Ticker-Symbol: UAL1) (+19,0%), American Airlines (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) (+16,4%) und Delta Airlines (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) (+11,9%) jeweils stark zweistellig zulegen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktien des insolventen Autovermieters Hertz (ISIN: US42806J1060, WKN: A2ALSZ, Ticker-Symbol: AZK, NYSE-Symbol: HTZ) seien um 35,4% in die Höhe geschnellt. Das Unternehmen wolle über eine Kapitalerhöhung rd. USD 1 Mrd. erlösen und damit von dem zuletzt deutlich höheren Kursniveau profitieren.