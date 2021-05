Wien (www.aktiencheck.de) - Top-Performer im Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) waren gestern die Aktien des Flugzeugbauers Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) mit einem Zuwachs von 3,9%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In der Gunst der Anleger weit oben seien zudem erneut Autowerte gestanden. Die Aktien von General Motors (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol Deutschland: 8GM, NYSE-Ticker-Symbol: GM) hätten um 2,9% zugelegt. Der Konzern fahre die Produktion in fünf bisher wegen der Chipknappheit geschlossenen Werken wieder hoch. Die Papiere von Ford Motor (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) hätten auf ihre hohen Vortagesgewinne noch einmal gut sieben Prozent draufgelegt. Teslas (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) Aktienkurs habe sich um 1,9% nach oben bewegt.Die hohe Nachfrage nach Technik für Rechenzentren und Grafikkarten habe die Geschäfte von NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) auch zum Start des neuen Geschäftsjahres kräftig angetrieben. Der Kurs seiner Aktien habe davon aber nicht profitiert. Er sei sogar um 1,4% gesunken. Die Aktien hätten bereits in den vergangenen Tagen merklich zugelegt - bis in die Nähe ihres Mitte April erreichten Rekordhochs. (28.05.2021/ac/a/m)