Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

58,60 EUR +4,29% (08.04.2020, 16:56)



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

58,51 EUR +2,47% (08.04.2020, 16:41)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (08.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der europäische Flugzeugbauer suche einen Ausweg aus der Coronavirus-Krise. Die Epidemie habe die gesamte Flugindustrie im Griff. Reiserestriktionen würden Fluggesellschaften zwingen, die Maschinen am Boden zu lassen. Folgerichtig sei der Bedarf nach Großraumflugzeugen vorerst gesunken - mit verheerenden Folgen für Airbus.Mittel- bis langfristig werde erwartet, dass Airlines weniger Großraumflugzeuge nachfragen würden. Doch auch kurzfristig drohe Airbus Ärger um Stornierungen. easyJet habe eine Bestellung von 107 Flugzeugen der A320-Familie offen. Airline-Gründer und Großaktionär Stelios Hajiloannou setze das Management unter Druck, den Auftrag mit einem Volumen von 4,5 Mrd. GBP (5,1 Mrd. Euro) zu stornieren. Das wäre ein weiterer Schlag für das operative Geschäft von Airbus. Airbus hatte bereits erklärt, dass man daran arbeite, die Zahlungen für die Bestellung zu verschieben und zu reduzieren. Das sei dem Gründer aber nicht genug. Er wolle, dass easyJet ganz verzichte.Die Airbus-Aktie sei im Zuge der Coronavirus-Krise massiv unter die Räder gekommen. Langfristig bleibe "Der Aktionär" jedoch optimistisch. Mutige Anleger könnten darüber nachdenken, erste Positionen aufzubauen und auf einen Turnaround zu spekulieren, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: