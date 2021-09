(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zu umständlich, zu aufwändig, zu teuer - Wasserstoff sei als Antriebstechnik für Flugzeuge lange angezweifelt worden. Doch Airbus presche nun voran. Vorstandschef Guillaume Faury sage der Wasserstoff-Technik für Flugzeuge gar einen Siegeszug in der Branche voraus. Inzwischen hätten auch vormals skeptische Triebwerksbauer ihre Meinung zu dieser Technik geändert, habe der Manager gesagt.Faury prophezeie, dass sich "andere Hersteller dem anschließen werden" - ohne den Hauptrivalen Boeing aus den USA namentlich zu nennen. Airbus wolle bis zum Jahr 2035 ein marktreifes Passagierflugzeug mit Wasserstoff-Antrieb auf den Markt bringen und damit CO2-neutrales Fliegen möglich machen. Ein erster Prototyp solle 2030 mit flüssigem Wasserstoff abheben."Wir bei Airbus haben uns entschieden, den Stier bei den Hörnern zu packen", habe Faury gesagt. Je weiter Airbus bei dem Thema vorankomme, desto mehr sehe er sich in der Entscheidung für Wasserstoff bestärkt. Jedoch könne die Luftfahrtbranche nicht alle Herausforderungen allein bewältigen, so der Airbus-Chef mit Blick auf die Politik und andere Unternehmen.Boeing setze bei dem Ziel der CO2-Neutralität bisher hingegen nur auf den Einsatz nachhaltiger Kraftstoffe (Sustainable Aviation Fuel - SAF) etwa aus Biomasse in Flugzeugen mit herkömmlichem Antrieb. Faury betrachte SAF dagegen lediglich als Übergangslösung. Ihr Vorteil: Diese Kraftstoffe könnten schon jetzt in herkömmlichen Flugzeugen eingesetzt werden. Allerdings stünden sie bisher nur in geringer Menge zur Verfügung und würden ein Vielfaches von normalem Kerosin kosten.Die Airbus-Aktie lege in freundlichem DAX-Umfeld am Mittag um ein Prozent auf 114,52 Euro zu und habe damit die 50-Tage-Linie zurückerobert - wenn auch noch nicht nachhaltig.Airbus wolle bis zum Jahr 2035 ein marktreifes kleines Passagierflugzeug mit Wasserstoffantrieb auf den Markt bringen. Derzeit arbeite der Flugzeugbauer noch an den technischen Grundlagen. Die teure Entwicklung des neuen Flugzeugs solle 2027 oder 2028 beginnen. Bis dahin bleibe Airbus abhängig von den Bestellungen herkömmlicher Flieger. Mit einem hohen Auftragsbestand sei Airbus über Jahre ausgelastet. Der Aktienkurs sollte seinen Aufwärtstrend fortsetzen.DER AKTIONÄR hat ein Kursziel von 140 Euro ausgegeben, so Martin Mrowka. (Analyse vom 22.09.2021)