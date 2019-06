XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (03.06.2019/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Airbus könnte Boeing überholen - AktienanalyseDie Luftverkehrsbranche profitiert von einer steigenden Nachfrage im Passagier- und Frachtbereich. Der europäische Flugkonzern Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) hält gegenüber dem US-Konkurrenten Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) die besseren Karten in der Hand, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate".Der neue Airbus-Chef Guillaume Faury, der im April Tom Enders abgelöst habe, habe das Ziel bekräftigt, in diesem Jahr 880 bis 890 Verkehrsflugzeuge auszuliefern. Werde dies erreicht, löse Airbus Boeing noch in diesem Jahr als größter Flugzeugbauer der Welt ab. Die Amerikaner hätten ihr Verkaufsziel von bis zu 905 Flugzeugen aufgrund der beiden Flugzeugabstürze revidieren müssen. Faury habe sich nach Bekanntgabe der jüngsten Geschäftszahlen zuversichtlich gezeigt: "Der Markt für Verkehrsflugzeuge ist nach wie vor robust und wir sehen weiterhin gute Perspektiven in den Bereichen Hubschrauber, Verteidigung und Raumfahrt."Beim europäischen Flugzeugbauer herrsche allerdings nicht nur eitel Sonnenschein. Das deutsche Verbot von Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien habe im ersten Quartal die Gewinne schmelzen lassen. Der Nettogewinn sei um 86 Prozent auf 40 Millionen Euro eingebrochen. Airbus könne ein seit Langem bestelltes Grenzsicherungssystem nicht an das arabische Land ausliefern, nachdem die deutsche Bundesregierung Exporte von Rüstungsgütern dorthin für weitere sechs Monate untersagt habe. Auch sei Airbus am Kampfjet Eurofighter beteiligt, von dem Saudi-Arabien eigentlich 48 Exemplare kaufen wolle. "Uns sind die Hände gebunden", habe der neue Finanzvorstand Dominik Asam gesagt.Derzeit sei noch nicht genau klar, welche Kosten durch das Debakel um den Unglücksjet am Ende auf Boeing zukommen würden. Ins Bild habe jüngst die Meldung gepasst, dass die US-Fluglinie Southwest Airlines - bislang treuer Boeing-Kunde - erwäge, auch auf Modelle von Airbus zu setzen. Ein Team von Southwest Airlines sei nach Europa gereist, um sich den Airbus 220 genauer anzusehen. Das Flugverbot sei jedoch angeblich nicht der Grund für das Interesse an dem Airbus-Jet. Southwest-Chef Gary Keller habe klargestellt, dass er weiter auf den Kurz- und Mittelstreckenklassiker von Boeing setze. "Wie jeder andere auch, schauen wir uns stets an, was auf dem Markt verfügbar ist. Wir waren all die Jahre ein Kunde von Boeing und ich denke, die Chancen stehen hoch, dass dies auch so bleiben wird." Experten würden jedoch darauf verweisen, dass der Airbus A220 für Southwest Airlines ein geeigneter Kandidat sei. Mehr als zwei Drittel der Flotte des Billigfliegers bestünden derzeit aus der Boeing 737-700. Die kurze Variante des meistverkauften Passagierflugzeuges des Jet-Zeitalters biete 143 Passagieren Platz. Der Airbus A220 falle in der längeren 300-er-Version in dieselbe Größenordnung. Er lasse sich aber mit bis zu 160 Sitzen ausstatten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: