Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (07.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im August habe Airbus seine beste monatliche Auftragssumme seit Ausbruch der Pandemie Anfang 2020 erreicht: Insgesamt seien 102 Bestellungen eingegangen, "alle für unsere "Middle of Market"-Flieger aus den A330neo- und A320neo-Familien", habe Airbus am Dienstag-Nachmittag via Twitter mitgeteilt. Es gebe jedoch einen Wermutstropfen.Der Flugzeugbauer habe im August noch weniger Maschinen ausgeliefert als im Juli. Airbus habe 40 Verkehrsflugzeuge an 25 Kunden übergeben. Im Juli hätten Kunden noch 47 Jets im Empfang genommen, im Juni sogar 77 Stück. Für das Gesamtjahr bleibe Airbus-Chef, Guillaume Faury, optimistisch und habe sich rund 600 Auslieferungen von Passagiermaschinen zum Ziel gesetzt. Von dem Jahresziel seien nach den ersten acht Monaten 384 Maschinen und damit nicht ganz zwei Drittel geschafft.Zuletzt hätten die Fluggesellschaften Jet2, Delta und Latam dem europäischen Hersteller größere Neu-Aufträge beschert. Unterdessen habe Airbus im abgelaufenen Monat auch drei Auftragsstornierungen hinnehmen müssen. Im bisherigen Jahresverlauf habe Airbus damit nach Abzug von Stornierungen netto Bestellungen über 132 Flugzeuge hereingeholt. DAX -Wert habe sich im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 114,08 Euro verbilligt.Die Airbus-Aktie bleibe gegenüber dem mit Problemen kämpfenden US-Konkurrenten Boeing die bessere Wahl. Mittlerweile komme allmählich wieder das Airbus-Allzeithoch bei knapp 140 Euro in Reichweite.Anleger bleiben mit Stopp-Loss 95 Euro weiterhin an Bord, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Airbus-Aktie. (Analyse vom 07.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link