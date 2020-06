Börsenplätze Airbus-Aktie:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (25.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Airbus bekomme neuen Ärger wegen eines Auftrags, der in die USA gegeben worden sei, statt europäische Firmen zu präferieren. Airbus lasse seine Triebwerksgehäuse - auch Gondeln genannt - für die A320-Neo-Flieger in den kommenden Jahren vom amerikanischen Zulieferer UTC produzieren. Das gefalle vor allem Frankreich nicht, das Airbus mit Milliarden stütze.Airbus begründe die Auftragsvergabe in die USA mit Corona: "Wir hatten begonnen, die Gondelherstellung intern weiterzuentwickeln, aber dieses Programm wurde aufgrund der Folgen der Corona-Krise unterbrochen", zitiere "La Dépêche du Midi" den Flugzeugbauer. Daher habe man sich nach einem Partner umgeschaut, der einen attraktiven Preis biete.Wegen Airbus bzw. den jahrelangen Subventionen von der EU, drohe noch weiterer Ärger - diesmal aus den USA. Die Trump-Regierung erwäge neue Strafzölle auf Produkte aus Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien. Betroffen sein könnten unter anderem Bier, Schokolade, Oliven und Gin. Die ausgewählten Waren hätten im Jahr 2018 einen Importwert von 3,1 Milliarden Dollar gehabt.Die Airbus-Aktie zeige sich am Donnerstag leicht abgeschwächt bei knapp 63 Euro, nachdem sie zu Wochenbeginn noch bei 68 Euro notiert habe. Die 50-Tage-Linie verlaufe bei 60,29 Euro und habe zuletzt verteidigt werden können.DER AKTIONÄR habe im Hebel-Depot mit einem Turbo-Bull-Schein auf eine weitere Airbus-Erholung spekuliert, nach den jüngsten Verlusten aber die Reißleine gezogen und einen kleinen Gewinn gesichert. Noch engagierte Aktien-Inhaber halten ihre Airbus-Papiere weiterhin, setzen bei 56 Euro unterhalb der 50-Tage-Linie aber eine Stop-Loss-Order zur Absicherung, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link