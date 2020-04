Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

50,07 EUR -2,68% (03.04.2020, 13:05)



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

50,05 EUR -1,09% (03.04.2020, 12:50)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (03.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Dass Airbus seine Flugzeug-Produktion aufgrund des Corona-Shutdown runterfahren müsse, sei bekannt. Doch nun überlege der europäische Flugzeugbauer offenbar noch drastischere Schritte - bis in den Spätsommer hinein.Einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters zufolge erwäge der Konzern scharfe Einschnitte bei der Produktion seiner wichtigen A320-Familie. Weil die Lieferketten wegen der Corona-Krise unterbrochen seien, komme es bei einigen Flugzeugteilen zu Engpässen.Laut Aussagen von zwei Airbus-Mitarbeitern müsse der Flugzeugbauer möglicherweise seine offizielle monatliche Rate von 60 Jets der A320-Familie für ein oder zwei Quartale um die Hälfte reduzieren, um eine Flut nicht ausgelieferter Jets zu vermeiden. Ein dritter habe gesagt, es sei noch keine Entscheidung über die Reduzierungen getroffen worden.Der MDAX-Titel halte sich am Freitag-Mittag in abgeschwächtem Umfeld mit minus 0,7 Prozent bei gut 50 Euro noch recht wacker. Vor zwei Wochen sei bei 47,70 Euro der tiefste Verlaufskurs seit Februar 2015 erreicht worden.Das Zurückfahren der Jet-Produktion sei zu erwarten gewesen. Viel werde nun davon abhängen, ob Aufträge von Fluggesellschaften nicht nur verschoben, sondern auch gecancelt würden. Airbus dürfte stark genug sein, um auch eine längere Durststrecke zu überstehen, die längerfristigen Aussichten würden gut bleiben.Das aktuell sehr niedrige Kursniveau können mutige, langfristig orientierte Anleger zum Kauf erster Positionen nutzen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.04.2020)