Trotz des Exodus westlicher Unternehmen aus Russland und der Kritik an denjenigen, die sich für einen Verbleib entscheiden würden, habe Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) keine Pläne, seine Aktivitäten in dem Land einzustellen. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass es zwar keine Pläne habe, seine Aktivitäten in Russland vollständig einzustellen, aber alle geltenden Sanktionen in vollem Umfang anwenden würde. Allerdings habe Henkel im März angekündigt, dass es alle neuen Investitionen in Russland einstellen werde.



Die KION Group (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) habe bekanntgegeben, dass sie die offizielle Prognose für das Geschäftsjahr 2022 zurückziehe. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass es angesichts der durch das Coronavirus bedingten Einschränkungen sowie der kriegsbedingten Unsicherheit beschlossen habe, die Prognosen für das Geschäftsjahr 2022 zurückzuziehen.



Einem Bericht von Reuters zufolge hat Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) den Auftrag für einen dritten A350-Jet, der von Qatar Airways bestellt worden sei, aufgrund eines Streits mit der katarischen Fluggesellschaft zurückgezogen. Katar habe bereits 23 A350-Jets aus dem Verkehr gezogen und hätte Anspruch auf eine Entschädigung von über 1 Milliarde Dollar, wenn ein Gericht bestätige, dass seine Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Airbus-Flugzeugen berechtigt gewesen seien. In anderen Nachrichten sei berichtet worden, dass Airbus angesichts des Streits mit Qatar Airways und der massiven Auswirkungen der Sanktionen auf die russische Luftfahrt über eine Verzögerung des Produktionshochlaufs der A350 nachdenke.



Einschätzungen von Analysten:



- Morgan Stanley stuft die Aktie von Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) auf "equal-weight" zurück. Das Kursziel wurde auf 275,00 Euro gesetzt. (05.04.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag uneinheitlich, so die Experten von XTB.Die Blue-Chip-Indices aus Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Russland und Polen würden schwächer handeln, während die Benchmarks aus Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Italien zulegen würden. Der Wirtschaftskalender für heute sei größtenteils leer, wobei der ISM-Wert für das nicht-verarbeitende Gewerbe um 16:00 Uhr die einzige nennenswerte Veröffentlichung sei. Allerdings hätten ISM-Veröffentlichungen in letzter Zeit zu keinen größeren Marktbewegungen geführt, sodass die Erwartungen der Anleger an die heutige Veröffentlichung auch nicht allzu hoch sein sollten.Unternehmensnachrichten: