Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der europäische Luft- und Raumfahrt-Konzern leide im Stammgeschäft Passagier-Flugzeuge weiterhin unter der Corona-Pandemie. Doch Airbus habe auch die Zukunft im Blick. So arbeite man an alternativen Antrieben für Flugzeuge, etwa mit Wasserstoff. Außerdem wolle Airbus aus Mondstaub Sauerstoff machen, habe der Konzern vor neuen Quartalszahlen mitgeteilt. Im Blick habe man die künftige Besiedlung des Erdtrabanten.Airbus habe eine Anlage erfunden, mit der sich Sauerstoff aus Mondstaub gewinnen lasse. Erste Versuche im Labor seien schon geglückt. Auch der europäischen Raumfahrtagentur ESA sei es bereits gelungen, Sauerstoff aus Mondstaub zu extrahieren.Das Ziel von Airbus wie auch der Esa sei es, möglichen Mond-Kolonisten Luft zum Atmen zu verschaffen - ohne extra Ressourcen von der Erde zu dem Trabanten fliegen zu müssen. Dies wäre viel zu teuer und damit uninteressant, habe Airbus-Projektleiter Achim Seidel gesagt. Die Airbus-Anlage namens "Roxy" komme völlig ohne Hilfsstoffe aus. Der Sauerstoff falle in reiner Form an und müsse nicht weiter aufbereitet werden.Bis das Zukunfts-Projekt Gewinne abwerfe, werde es natürlich noch dauern. Die Airbus-Aktie habe entsprechend wenig reagiert. Im Zuge der jüngsten Marktkorrektur sei der MDAX-Wert am Mittwoch auf 61,67 Euro abgesackt.Regolith - wie Mondstaub in der Fachwelt genannt werde - bestehe etwa zur Hälfte aus Sauerstoff, habe Seidel erklärt. In dem feinen Sand sei die lebenswichtige Ressource chemisch an Metalle gebunden und könne durch ein Verfahren mit geschmolzenem Salz und Strom getrennt werden.Mondstaub könne auch für die Herstellung von Raketen-Treibstoff genutzt werden: Bei der Sauerstoff-Gewinnung falle auch brennbarer Metallstaub an. Seit zwei Jahren arbeite Airbus Defence and Space mit Wissenschaftlern des Fraunhofer-Instituts für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung Dresden und internationalen Einrichtungen an dem Projekt.Auf absehbare Zeit leide Airbus weiterhin unter den Corona-bedingten Einschränkungen im Luftverkehr. Neue Flugzeug-Bestellungen würden nach hinten verschoben. Der Flugzeugbauer habe längerfristig durchaus Potenzial, doch aktuell müsse man den MDAX-Wert nicht unbedingt haben.Wer engagiert ist, bleibt es, beachtet aber den Stopp-Loss-Kurs bei 56 Euro, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.10.2020)