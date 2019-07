Börsenplätze Airbus-Aktie:



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (26.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Aktie des europäischen Flugzeugbauers Airbus konsolidiere aktuell auf hohem Niveau. Dies sei aus charttechnischer Sicht nach dem starken Kursanstieg von fast 70 Prozent seit Dezember 2018 auch durchaus notwendig. Rein fundamental betrachtet laufe es für das Unternehmen derzeit ohnehin weiter rund.So vergehe kaum eine Woche, in der Airbus nicht ein weiterer Punktsieg gegenüber dem US-Rivalen Boeing gelinge. Heute habe es beispielsweise wieder eine positive Meldung für die Aktionäre gegeben: Die - zugegebenermaßen eher kleine - Baltic Air wolle zukünftig nur noch auf Airbus-Maschinen setzen. Daher sollten die aktuell noch genutzten Boeing-Flugzeuge bis Ende des Jahres ausgemustert werden.Und Baltic Air habe ehrgeizige Pläne: So wolle man neben dem Flugangebot in Osteuropa in den kommenden Jahren auch verstärkt in Westeuropa auf Kundenfang gehen. Hierfür solle die konzerneigene Airbus-Flotte bis zum Jahre 2023 von aktuell 19 bis auf 80 knapp vervierfacht werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Airbus, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.