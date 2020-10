Börsenplätze Airbus-Aktie:



60,47 EUR -1,83% (15.10.2020, 10:50)



60,54 EUR -2,51% (15.10.2020, 10:34)



NL0000235190



938914



AIR



EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (15.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Autozulieferer ElringKlinger und Flugzeugbauer Airbus wollten gemeinsam den Wasserstoff-Antrieb für die Luftfahrt voranbringen. Noch in diesem Jahr wolle man ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, das Brennstoffzellen für Flugzeuge entwickele.ElringKlinger habe bereits sog. Stacks, also Stapel von miteinander verbundenen Zellen, an Airbus geliefert. Für das neue Gemeinschaftsunternehmen werde man nun seine Technologie zur Verfügung stellen, habe es in einer Mitteilung geheißen. Airbus zahle im Gegenzug den Angaben zufolge einen niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionenbetrag. ElringKlinger solle an dem neuen Gemeinschaftsunternehmen eine Minderheitsbeteiligung halten, Airbus den Rest. Über weitere Details sei Stillschweigen vereinbart worden. Die üblichen rechtlichen Genehmigungen für das Vorhaben stünden noch aus.Die Entwicklung neuer, umweltverträglicher Antriebe auch für die Luftfahrt sei überfällig. Bis die Kooperation von ElringKlinger und Airbus Früchte trage, werde es aber noch Jahre dauern.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link