Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (17.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach drei schwachen Börsentagen hätten Airbus-Aktien am Montag die Verlustserie fortgesetzt. Sie würden um die Mittagszeit 0,6 Prozent auf 129,20 Euro verlieren. Im Tagesverlauf seien sie bereits auf 127,14 Euro gesunken - dem niedrigsten Stand seit Mitte Dezember. Unter anderem ein zurückhaltender Ausblick auf das laufende Jahr habe den Aktienkurs in der vergangenen Woche erheblich belastet.Zudem hätten die USA zuletzt angekündigt, ihren Strafzoll auf Flugzeuge aus Europa von 10 auf 15 Prozent zu erhöhen. Die EU habe auf die Ankündigung mit dem Wunsch nach einer Verhandlungslösung reagiert. Das Bundeswirtschaftsministerium habe sich gelassen gezeigt. Schärfere Kritik sei aus dem Europaparlament gekommen. Hintergrund der US-Strafzölle seien rechtswidrige EU-Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus.Die Anhebung des Strafzolls auf Flugzeugimporte trete am 18. März in Kraft, habe der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer am Freitagabend mitteilen lassen. Die Welthandelsorganisation WTO habe Washington Ende 2019 das Recht erteilt, Strafzölle von bis zu 100 Prozent auf Waren im Wert von 7,5 Milliarden Dollar zu erheben. Hinter dieser Möglichkeit bleibe die auf Flugzeuge beschränkte Anhebung auf 15 Prozent deutlich zurück.Die drohenden höheren Strafzölle der USA auf aus der EU importierte Flugzeuge habe Analyst David Perry von J.P. Morgan aber als beherrschbar gewertet. Airbus dürfte im laufenden Jahr rund 110 Maschinen in die USA liefern, überwiegend Mittelstrecken-Jets. Diese würden in einer Fertigungsstätte in Alabama endmontiert - und seien mithin nicht unter die Strafzölle gefallen. Airbus selber habe gesagt, dass der Strafzoll von 10 Prozent dem Unternehmen 2020 nur einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag koste. Perry habe die die Einstufung für Airbus auf "overweight" mit einem Kursziel von 156 Euro belassen.Anleger sichern ihre Position mit einem Stopp bei 111 Euro nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.02.2020)Mit Material von dpa-AFX