Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (04.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Airbus habe mit seinen Quartalszahlen am Mittwochabend ordentlich abgeliefert. Der Flugzeugbauer punkte neben einem starken Umsatzwachstum vor allem beim Nettogewinn. Dieser sei mehr als dreimal so hoch wie im Vorjahr ausgefallen und habe die Erwartungen der Analysten gesprengt. Obendrauf komme noch eine Überraschung bei der A320neo-Produktion.Im ersten Quartal habe sich Airbus ein weiteres Stück von der Corona-Krise erholt. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 12 Milliarden Euro gestiegen. Der um Sonderfaktoren bereinigte operative Gewinn (bereinigtes EBIT) sei sogar um 82 Prozent auf knapp 1,3 Milliarden Euro in die Höhe gesprungen. Dazu habe ein positiver Effekt im Zusammenhang mit Pensionsverpflichtungen des Konzerns rund 400 Millionen Euro beigetragen. Andererseits hätten die Russland-Sanktionen das Ergebnis mit rund 200 Millionen Euro belastet. Der Nettogewinn habe mit 1,2 Milliarden Euro sogar mehr als dreimal so hoch wie im Vorjahr gelegen. Damit habe Airbus weitaus mehr als von Analysten im Schnitt erwartet verdient.Für das Gesamtjahr sehe Airbus-Chef Guillaume Faury den Konzern auf Kurs, wie geplant etwa 720 Verkehrsflugzeuge an seine Kunden auszuliefern. Der bereinigte operative Gewinn solle weiterhin etwa 5,5 Milliarden Euro erreichen.Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus baue die Produktion seiner Mittelstreckenjets noch stärker aus. Im Jahr 2025 sollten monatlich 75 Maschinen der Modellfamilie A320neo die Airbus-Werke verlassen, wie der DAX-Konzern bei der Vorlage seiner Quartalszahlen am Mittwochabend in Toulouse mitgeteilt habe. Das seien so viele wie nie zuvor. Bis Sommer 2023 solle die Monatsproduktion wie geplant bereits auf 65 Maschinen wachsen und damit bereits höher ausfallen als vor der Pandemie. Allerdings verschiebe sich die Auslieferung der Langstreckenversion A321XLR von Ende 2023 auf das Frühjahr 2024."Der Aktionär" rät Anlegern, mit Käufen zu warten, bis sich die Lage aufhellt, so Timo Nützel. Charttechnisch wäre das der Fall, wenn die Zone um 112 Euro nachhaltig überwunden werden würde. (Analyse vom 04.05.2022)Mit Material von dpa-AFX