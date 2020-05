Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Am deutschen Aktienmarkt habe sich die Stimmung zu Wochenbeginn wieder deutlich eingetrübt. Im Handelsverlauf sei die Freude über die weiteren Lockerungen in der Corona-Krise von der Sorge vor einer neuen Infektionswelle überlagert worden. Einer der größten Verlierer im MDAX sei erneut die Airbus-Aktie. Auch eine positive Einschätzung der US-Investmentbank Morgan Stanley habe dem Papier nicht auf die Sprünge helfen können.Die Airbus-Aktie habe es im Zuge der Coronakrise heftig getroffen. Habe das Papier im Januar noch bei 139,40 Euro notiert, so sei es zwischenzeitlich auf 47,70 Euro zurückgefallen. Derzei arbeite die Airbus-Aktie an einer Bodenbildung. "Der Aktionär" habe in der jüngsten Schwächeperiode mutigen Anlegern empfohlen, das aktuell sehr niedrige Kursniveau zum Aufbau erster Positionen bei Airbus zu nutzen. Anleger sollten ihre Position mit einem Stopp knapp unterhalb des Korrekturtiefs absichern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Airbus-Aktie: