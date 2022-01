Unternehmensnachrichten:



Der Streit zwischen Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) und Qatar Airways über das Startverbot für A350-Jets gehe weiter. Airbus behaupte, dass die staatliche katarische Fluggesellschaft ihre A350-Jets absichtlich am Boden halte, um Schaden von Airbus zu erlangen. Der europäische Flugzeughersteller habe gesagt, dass ein solcher Schritt im Interesse von Qatar Airways sei, da das Unternehmen mit einer gedrückten Nachfrage aufgrund der Covid-Pandemie zu kämpfen habe. Um Qatar Airways unter Druck zu setzen, habe Airbus beschlossen, die Bestellung von A321neo-Jets durch die katarische Fluggesellschaft zu stornieren. A321neo-Jets seien sehr beliebte und schwer zu beschaffende Flugzeuge und sollten während der Fußballweltmeisterschaft, die Katar in diesem Jahr ausrichte, eine wichtige Rolle spielen.



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) habe die vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal 2022 (Kalenderquartal 2021) bekanntgegeben. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass der Umsatz in diesem Quartal 5,96 Mrd. Euro (erwartete 6,27 Mrd. Euro) erreicht habe, während das EBITDA bei -57 Mio. Euro gelegen habe. Siemens Energy habe seine Umsatzwachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2022 gesenkt und erwarte in diesem Jahr ein Umsatzwachstum zwischen -2 und +3% (vorher zwischen -1 und +3%). Das Unternehmen habe auch gesagt, dass die steigenden Inputpreise, d.h. die Energiepreise, die Margen im Jahr 2022 wahrscheinlich weiter unter Druck setzen würden.



Einschätzungen von Analysten:



- HSBC stuft Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) auf "kaufen" hoch. Das Kursziel sei auf 110,00 Euro gesetzt worden.

- Société Générale stufe Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) auf "halten" herab. Das Kursziel sei auf 290,00 Euro gesetzt worden.

- Bechtle (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) werde bei Exane mit "outperform" bewertet. Das Kursziel sei auf 69,00 Euro gesetzt worden.

- CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) werde von Exane mit "neutral" bewertet. Das Kursziel sei auf 65,00 Euro festgelegt worden. (21.01.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren in der letzten Sitzung der Woche niedriger, nachdem die Wall Street gestern einen weiteren Tag mit starken Rückgängen zu verzeichnen hatte, so die Experten von XTB.Fast alle europäischen Blue-Chip-Indices würden aktuell über 1% niedriger notieren. Die Indices aus Russland und Polen lägen mit einem Minus von 1,6 bis 17% am weitesten zurück, während die Aktien aus Spanien und dem Vereinigten Königreich mit einem Minus von "nur" 0,7 bis 0,9% besser abschneiden würden. Der Wirtschaftskalender für den Rest des Tages sei überschaubar, aber Händler sollten um die Eröffnung der Wall Street (15:30 Uhr) auf der Hut sein, da zu diesem Zeitpunkt in den vergangenen Tagen größere Bewegungen eingesetzt hätten.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe über Nacht einen Rückschlag erlitten und den heutigen Kassahandel tiefer eröffnet. Der Index teste erneut die Unterstützungszone, die durch das 50%-Retracement der Mitte Dezember 2021 eingeleiteten Aufwärtsbewegung markiert sei (Bereich 15.660 Punkte). Es sehe so aus, als ob die Abwärtsbewegung vorerst gestoppt worden sei. Sollte es den Käufern gelingen, von dort aus eine Erholung einzuleiten, könnte die daraus resultierende Aufwärtsbewegung den Index in Richtung des 38,2%-Retracements (Bereich von 15.800 Punkten) drücken. Gelinge es hingegen nicht, den Bereich von 15.660 Punkten zu überwinden, könnten die Verkäufer einen weiteren Angriff starten und den Kurs unter diese Zone drücken. In einem solchen Szenario werde das 61,8%-Retracement im Bereich von 15.515 Punkten zur zu beobachtenden Unterstützung.