Börsenplätze Airbus-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

129,36 EUR +1,36% (15.07.2019, 09:15)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

129,50 EUR +1,58% (15.07.2019, 09:33)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (15.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Das Papier des europäischen Flugzeugbauers sei am Freitag erstmals in der Firmengeschichte auf 128 Euro geklettert. Und die Chancen stünden durchaus gut, dass die Rally sich fortsetze. Denn der große Konkurrent Boeing habe nach wie vor große Probleme mit seinen eisigen Verkaufsschlagern, den Fliegern des Typs 737 Max.So könnte Boeing wohl noch länger als bislang gedacht brauchen, bis der Konzern seinen Mittelstreckenjet 737 Max wieder in Betrieb nehmen könne. Immer mehr Mitarbeiter der US-Luftfahrtbehörde FAA sowie Branchenvertreter würden inzwischen annehmen, dass aus dem Neustart in diesem Jahr nichts werde, berichte das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.Nach den zwei Abstürzen innerhalb weniger Monate und 346 Toten hätten sowohl die US-Luftfahrtbehörde FAA als auch Boeing-CEO Dennis Muilenburg erklärt, sie würden erwarten, dass das Flugverbot noch in diesem Jahr wieder aufgehoben werden könne. Dem "WSJ" zufolge würden viele Experten jetzt erst mit der Aufhebung im Januar 2020 rechnen. Der Grund sei, dass die Entwicklung verbesserter Software länger dauere als gedacht.Anleger können bei der Airbus-Aktie daher weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte nun auf 107 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 15.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link