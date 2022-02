Börsenplätze Airbus-Aktie:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (17.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Dem weltgrößten Flugzeugbauer Airbus sei ausgerechnet im zweiten Corona-Jahr 2021 der höchste Gewinn seiner Geschichte gelungen. Dank gestiegener Flugzeug-Auslieferungen und Einsparungen habe der Überschuss mit 4,2 Milliarden Euro den bisherigen Rekordgewinn von 2018 übertroffen, wie der DAX-Konzern am Donnerstag in Toulouse mitgeteilt habe.In den Jahren 2019 und 2020 habe Airbus Milliardenverluste eingefahren - erst aufgrund einer Strafe wegen Korruptionsvorwürfen, dann wegen der Corona-Krise und des teuren Abbaus tausender Arbeitsplätze. Die Aktionäre sollten nach zwei Nullrunden jetzt wieder eine Dividende erhalten: Geplant sei die Ausschüttung von 1,50 Euro je Aktie.Im laufenden Jahr wolle Airbus die Flugzeugproduktion nach den Einschnitten in der Pandemie wieder deutlich hochfahren. Geplant sei die Auslieferung von rund 720 Verkehrsflugzeugen nach 611 Stück im vergangenen Jahr. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten (bereinigtes EBIT) solle 5,5 Milliarden Euro erreichen. Im vergangenen Jahr habe er sich nahezu auf knapp 4,9 Milliarden Euro verdreifacht und damit das Ziel des Vorstands und die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten übertroffen.Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.02.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link