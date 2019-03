Börsenplätze Airbus-Aktie:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Während immer mehr Länder Flugverbote für Boeing-Modelle der Baureihe 737 Max 8 beschließen würden, laufe das Geschäft beim europäischen Rivalen Airbus unverändert rund. Auch die Aktie schlage die entgegengesetzte Richtung als die Papiere von Boeing ein und habe durch den Sprung auf ein neues Allzeithoch ein neues Kaufsignal generiert.Allerdings sollte sich Anleger vor Augen halten, dass die Airbus-Titel sich nun innerhalb von nur drei Monaten um mehr als 50% verteuert hätten. Ein derartiger Kursanstieg schreite förmlich nach einer Korrekturbewegung, die es früher der später geben müsse. Zumal die Aktie Mitte Februar bei der Bekanntgabe der starken Quartalszahlen sowie dem Ende des defizitären A380 eine Kurslücke (Gap) aufgerissen habe. Dieses Gap bei 104,74 Euro könnte im Zuge einer Konsolidierung zunächst noch geschlossen werden.Indes sei soeben bekannt geworden, dass die Lufthansa ihre lange geplante Bestellung nun abgegeben habe. Demnach werde die Order aufgesplittet. Die Kranich-Airline bestelle nun 20 Boeing 787-9 und 20 Airbus A350-900.Investierte Anleger können daher bei der Airbus-Aktie weiterhin an Bord bleiben (Stopp: 89,00 Euro); wer noch nicht investiert ist, kann die fällige Korrekturbewegung abwarten, die früher oder später kommen dürfte, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link