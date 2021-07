Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Immer wieder würden auch neue Analysten-Einstufungen für Kursbewegungen in die eine oder andere Richtung sorgen. So zu sehen am Freitag bei der Airbus-Aktie. Analyst Chris Hallam von der US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für den MDAX-Wert am Donnerstag-Abend um neun Prozent nach oben gesetzt und empfehle weiterhin "kaufen".Der Experte habe das Kursziel für Airbus von 135 auf 147 Euro angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" von Goldman Sachs belassen. Der Flugzeugbauer werde aus der Corona-Krise mit Blick auf seine Profitabilität und den Mittelzufluss gestärkt hervorgehen, so Hallam in einer aktuellen Studie.Am Vortag habe Airbus zudem über eine deutlich gestiegene Auslieferung neuer Maschinen berichtet. Im Juni seien 77 Flugzeuge an die Kunden übergeben worden. Zugleich habe der Konzern trotz der Corona-Krise Bestellungen über 73 Verkehrsflugzeuge hereingeholt. Davon würden 70 Maschinen an die US-Fluggesellschaft United Airlines gehen. Die Stornierungen hätten sich mit 2 Maschinen in engen Grenzen gehalten.Die Airbus-Aktie gehöre am Freitag im MDAX zu den stärksten Werten. Der DAX-Aufstiegsaspirant notiere zeitweise mit 113,88 Euro mehr als vier Prozent über Vortag.In der Kaufempfehlung hätten sich die langfristigen Wachstumsaussichten des Triebwerksbauers widergespiegelt, gehe aus der Studie der französischen Investmentbank hervor. 2023 bis 2024 dürfte das Geschäft wieder das Niveau von 2019 erreichen. MTU verdiene zudem eine Nachhaltigkeit-Prämie.Zusätzlich gestützt durch positive Signale des Flugzeugbauers Airbus würden am Freitag auch die Aktien anderer Triebwerkhersteller profitieren. Auch Safran und Rolls-Royce würden beim Cashflow von der Erholung des Luftverkehrs profitieren, so der Kepler-Experte Aymeric Poulain. Deren Aktien seien ebenfalls um gut vier bzw. knapp drei Prozent gestiegen.2022 dürfte die Nachfrage vor allem nach Flugzeugen im Kurzstreckenbereich wieder das Vorkrisenniveau erreichen. Diese Jets seien profitabler als jene für die Langstrecken und dürften das Airbus-Geschäft beleben. Charttechnisch stehe Airbus vor einem Widerstand bei 116 Euro. Wird dieser überwunden, dürfte der MDAX-Wert seinen Kurs Richtung "Aktionär"-Kursziel bei 140 Euro fortsetzen, so Martin Mrowka. (Analyse vom 09.07.2021)