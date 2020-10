Börsenplätze Airbus-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Airbus-Aktie habe sich in den vergangenen Wochen recht stark präsentiert. Mit einem Plus von knapp acht Prozent rangiere Airbus im Wochenvergleich im MDAX auf Platz acht der besten Werte. Und auch am heutigen Montag könne der Titel erneut zulegen. Am Vormittag gehe es 0,6 Prozent nach oben auf 64,97 Euro. Die Airbus-Aktie profitiere dabei von zuversichtlichen Aussagen des Airbus-Managements.Beim angekündigten Abbau von weltweit 15.000 Stellen des europäischen Flugzeugherstellers sei derzeit kein Aus für Standorte in Deutschland geplant. "In der Substanz sehe ich im Moment keine deutschen Standorte gefährdet", habe Airbus-Produktionschef Michael Schöllhorn dem "Handelsblatt" gesagt. Das Risiko betreffe aber mehrere Länder, auch wenn es noch zu früh sei, über Schließungen zu sprechen.Die Aussichten für die Luftfahrtindustrie hätten sich wegen der erneut aufflammenden Corona-Epidemie und staatlicher Reisebeschränkungen verschlechtert. Die Lage sei im Frühherbst schlechter, "als wir das im Sommer erwartet haben", habe der Manager dem "Handelsblatt" gesagt.Der Personalabbau helfe, die Kosten zu senken. Doch für eine Entwarnung im Zuge der Coronakrise müsse man weiter warten. DER AKTIONÄR habe Anlegern im Zuge des Corona-Ausverkaufs im Frühjahr bei gut 50 Euro zum Einstieg geraten. Seitdem habe sich die Airbus-Aktie etwas erholen können.Anleger sollten mit einem Stopp bei 56 Euro investiert bleiben. Neueinsteiger warten erst ein positives Signal ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link