Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (13.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Bereits seit Monaten kämpfen Airbus und der derzeit schwächelnde US-Rivale Boeing - der in den Monaten April und Mai keinen einzigen (!) Auftrag von Airlines habe ergattern können - um einen Großauftrag aus Saudi-Arabien. Sollte Airbus tatsächlich Maschinen an Saudi Arabian Airlines liefern, dürfte dies den Kurs weiter beflügeln. Dieser dürfte dann das bisherige Allzeithoch bei 124,12 Euro erneut in Angriff nehmen. Nachdem die Airbus-Aktie innerhalb kurzer Zeit von 80 bis auf 120 Euro gestiegen sei, sei eine - charttechnisch absolut gesunde - Korrektur gefolgt. Nun stünden die Chancen gut, dass bald neue Rekordstände markiert würden."Der Aktionär" halte nach wie vor an seiner Kaufempfehlung für die Airbus-Aktie fest. Die Auftragsbücher seien ohnehin schon prall gefüllt und weitere Orders würden winken. Die Bewertung sei immer noch genauso hoch wie von Boeing und das Chartbild sei aussichtsreich. Der Stopp sollte bei 98 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.06.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: