04.12.2019



124,14 EUR (03.12.2019)



NL0000235190



938914



AIR



EADSF



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die US-Fluggesellschaft United Airlines habe 50 neue Langstreckenjets vom Typ A321XLR beim europäischen Hersteller Airbus bestellt. United wolle mit den Maschinen ab 2024 nach und nach seine bestehende Boeing-757-Flotte erneuern, wie das Unternehmen am Dienstagabend (Ortszeit) in Chicago mitgeteilt habe. Preisangaben worden seien zunächst nicht gemacht. Die Flugzeuge dürften laut dem Finanzdienst Bloomberg gut sieben Milliarden Dollar kosten, allerdings seien bei Großaufträgen starke Rabatte üblich. United habe zudem bekannt gegeben, eine Lieferung größerer Airbus-Jets vom Typ A350 bis 2027 aufzuschieben.Airbus habe zuvor schon eine Bestellung über 50 A321XLR von American Airlines aus dem Heimatland des Erzrivalen Boeing erhalten. Die Langstreckenversion der A321neo von Airbus solle eine Reichweite von 8.700 Kilometern haben, die Flüge von Europa nach Amerika oder Indien ermögliche. Dabei solle der Jet 30 Prozent weniger Treibstoff verbrauchen als die bislang noch oft auf solchen Strecken verwendete, aber nicht mehr produzierte Boeing 757. Boeing sei durch seinen nach zwei verheerenden Abstürzen mit Startverboten belegten Bestseller 737 Max im Wettrüsten mit Airbus derzeit stark zurückgeworfen.Allerdings habe Airbus zuletzt im Dauerstreit mit Boeing einen Rückschlag erlitten. Die Welthandelsorganisation (WTO) habe am Montag einen Vorstoß der Europäischen Union zurückgewiesen. Darin habe die EU erklärt, durch 18 Änderungen den Vorwurf der unzulässigen Subventionen für Airbus vom Tisch geräumt zu haben. Es sei aber nicht gelungen darzulegen, dass die Veränderungen den Vorgaben der WTO entsprächen, habe die Organisation befunden. Damit bleibe die jüngste WTO-Entscheidung, die den USA im Gegenzug für die Subventionsverstöße Strafzölle für EU-Importe im Wert von bis zu 7,5 Milliarden Dollar, in Kraft.Anleger können beim Blue Chip daher nach wie vor an Bord bleiben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 98,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 04.12.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link