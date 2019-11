Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (11.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Nachrichtenlage für Airbus bleibe nach wie vor gut. Dementsprechend stark entwickle sich der Aktienkurs des europäischen Flugzeugherstellers. Sollten Anleger jetzt noch einsteigen?Rein fundamental betrachtet würden die Airbus-Anteile sehr attraktiv bleiben. Der Konzern punkte mit einer nahezu einzigartig starken Marktstellung in einem wachsenden Markt. Dementsprechend sitze der Konzern auf prall gefüllten Auftragsbüchern, die bis weit ins nächste Jahrzehnt Vollauslastung regelrecht garantieren würden. Vor diesem Hintergrund erscheine die Bewertung mit einem 2020er KGV von 18 keineswegs zu teuer, zumal sie in etwa auf dem gleichen Niveau liege wie die des Erzrivalen Boeing, der aber derzeit mit massiven Problemen zu kämpfen habe.Und auch aus charttechnischer Sicht sei Airbus nun wieder einen genaueren Blick wert. Denn nach der starken Perfomance der vergangenen Wochen notiere der Kurs jetzt wieder nur hauchzart unter dem Allzeithoch bei 133,82 Euro. Es sehe gut aus, dass der Aktie bald auch der Sprung über diese wichtige Marke gelinge.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: