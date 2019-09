Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

122,96 EUR +0,02% (19.09.2019, 13:29)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

122,76 EUR 0,00% (19.09.2019, 13:11)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (19.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe,Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus habe nach eigenen Angaben deutsche Behörden über den möglicherweise rechtswidrigen Umgang von Mitarbeitern mit Kundendokumenten informiert. Diese stünden im Zusammenhang "mit zwei künftigen deutschen Beschaffungsprojekten der Programme Line Communications, Intelligence and Security", habe das Unternehmen am Mittwochabend mitgeteilt.Wie aus einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Unterrichtung der Obleute im Verteidigungsausschuss des Bundestags durch das Verteidigungsministerium hervorgehe, sei das Ministerium am Dienstag darüber informiert worden, dass sich das Unternehmen im Besitz von Planungsdokumenten zu zwei künftigen Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr befinde. Es bestehe der Verdacht, dass sich Mitarbeiter die Unterlagen aus dem Bereich der Bundeswehr beschafft hätten. Der Konzern habe den Sachverhalt auch der Staatsanwaltschaft München mitgeteilt. Die Staatsanwaltschaft sei am Abend für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen gewesen.Wie die "Bild"-Zeitung ohne nähere Quellenangaben berichtet habe, seien am Dienstag rund 20 Angestellte des Konzerns freigestellt worden. Akten und Computer seien sichergestellt worden.Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums habe auf Anfrage gesagt, man sei von Airbus über den Vorfall informiert worden, die zuständigen Obleute im Bundestag seien unterrichtet worden. Die Rechtsabteilung habe Untersuchungen zum Sachverhalt eingeleitet.Die Airbus-Aktie bleibt für langfristig orientierte Anleger nach wie vor attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 98,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 19.09.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Airbus, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.