Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die dritte Corona-Welle sorge für neue Einschränkungen in der Reisetätigkeit. Verschärfte Kontakt- und Reisebeschränkungen würden die Luftfahrtbranche hemmen. Airbus hallte allerdings an seinem Ziel fest, auf mittlere Sicht die Krise vollständig zu überwinden. CFO Dominik Asam sage: "Wir haben keinen Anlass, an der Prognose für 2021 zu zweifeln." Im Interview mit der "Börsen-Zeitung" gebe er sich optimistisch. Die dritte Corona-Welle sei bereits berücksichtigt. "Wir glauben an eine Wende zum Besseren im zweiten Halbjahr."Airbus prognostiziere, dass der Flugzeugabsatz nach einem Einbruch von über ein Drittel auf 566 Stück in diesem Jahr auf dem Niveau stagnieren werde. Stornierungen, die im laufenden Turnus noch kommen könnten, seien bereits im Wesentlichen in der Bereinigung des Auftragsbestands enthalten, habe CFO Asam erklärt.Angesichts der schweren Branchenkrise würden die Fluggesellschaften ihre Flottenpolitik überdenken. Airbus sehe dennoch keinen Anlass, die im Auftragsbestand vereinbarten Preise zu senken. Asam habe jedoch eingeräumt, dass es bei Neubestellungen für große Langstrecken-Jets derzeit einen Preisdruck gebe. Der Kampf um Marktanteile nach der Corona-Krise werde durch die Fähigkeit gewonnen, das Zulieferernetz während der Krise so stabil zu halten, dass die Produktionsraten wieder hochgefahren werden könnten, so der CFO gegenüber der "Börsen-Zeitung".Die Airbus-Aktie habe in der vergangenen Woche erfolgreich ihre gleitende 90-Tage-Linie verteidigt, die aktuell bei 93 Euro verlafe. Die Schadensersatz-Forderungen von Sri Lankan Airlines über eine 1 Mrd. USD seien an der Börse ohne Auswirkungen geblieben. Anfang 2020 habe Airbus nach außergerichtlicher Einigung umgerechnet knapp 3,6 Mrd. Euro infolge eines Bestechungsskandals gezahlt. Sri Lankan sehe durch die Nennung im Urteil seinen Ruf geschädigt.Die Airbus-Aktie habe sich seit ihrem Tiefstand vor einem Jahr zwischenzeitlich verdoppelt. Die alten Vor-Corona-Höhen seien allerdings noch weit entfernt. Erst wenn sich der Luftverkehr nachhaltig erhole, dürfte der MDAX-Wert wieder in Fahrt kommen. Engagierte Anleger sollten dabeibleiben und die Stop-Loss-Marke bei 81 Euro knapp unter dem Januar-Tief beachten, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link