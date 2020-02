Börsenplätze Airbus-Aktie:



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (07.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Airbus sei mit einem kräftigen Auftragsschub ins neue Jahr gestartet. Nach Abzug von 22 Stornierungen seien im Januar Aufträge über 274 neue Verkehrsjets hereingekommen, wie Airbus am Donnerstagabend in Toulouse bekannt gegeben habe. Das entspreche mehr als einem Drittel der Netto-Bestellungen, die der europäische Flugzeugbauer im Gesamtjahr 2019 eingesammelt habe.Die größten Aufträge seien im Januar von der US-Fluglinie Spirit gekommen, die eine Order über 100 Mittelstreckenjets der A320neo-Familie festgezurrt habe, und dem Flugzeugfinanzierer ALC, der 102 Maschinen der Typen A220 und A321neo geordert habe. Zur ALC-Bestellung hätten auch 27 Exemplare der erst im vergangenen Jahr vorgestellten Langstreckenversion A321XLR gehört.Auch mit seinen Langstreckenjets vom Typ A350 habe der MDAX-Konzern punkten können. Die Fluggesellschaft Air France-KLM habe zehn Flugzeuge bestellt, ALC habe eine Maschine geordert. Jedoch seien auch Stornierungen über zwei A350 eingegangen. Der US-Rivale Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471), dem das Flugverbot für sein A320neo-Konkurrenzmodell 737 Max weiterhin schwer zu schaffen mache, habe für Januar noch keine Auftragszahlen publiziert. Im vergangenen Jahr habe Boeing wegen der Max-Krise sogar mehr Stornierungen als Neuaufträge kassiert.DER AKTIONÄR bleibe weiterhin zuversichtlich bei Airbus und rate die Gewinne mit einem Stopp bei 106 Euro weiter laufen zu lassen. Derweil scheine auch bei Boeing viel Negatives bereits im Kurs eingepreist zu sein. Die Airbus-Aktie habe zuletzt erfolgreich einen Boden ausgebildet. Die nächste Hürde ist hier die 200-Tage-Linie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link