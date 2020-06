Engagierte Aktien-Inhaber halten ihre Airbus-Papiere weiterhin, setzen bei 56 Euro unterhalb der 50-Tage-Linie aber eine Stopp-Loss-Order zur Absicherung, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.06.2020)



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (29.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der europäische Flugzeugbauer Airbus habe auf die Corona-Krise bereits mit einem kräftigen Drosselung der Produktion um etwa 30 Prozent reagiert. Doch offenbar reiche das nicht aus. Nun habe der Konzern angekündigt, noch weniger Flugzeuge zu bauen - zunächst für zwei Jahre. Außerdem solle die Mitarbeiterschaft um etwa 17 Prozent verkleinert werden.Der Flugzeugbauer Airbus werde als Reaktion auf die Luftfahrt-Krise für zwei Jahre seine Produktion und seine Auslieferungen um 40 Prozent kürzen und Tausende Stellen abbauen."Wir können uns von der Entwicklung bei den Airlines nicht abkoppeln", habe Airbus-Chef Guillaume Faury der Tageszeitung "Welt" gesagt. Die Fluggesellschaften seien von der Corona-Pandemie in besonders stark betroffen und viele von ihnen würden bestellte Maschinen wegen des Einbruchs im Passagierverkehr erst später abnehmen wollen.Während Airbus bisher von einer Kürzung um rund 30 Prozent gesprochen habe, sei jetzt von 40 Prozent die Rede, weil sich die Differenz zum zuvor geplanten Produktionsausbau in 2020/21 vergrößere.Die Airbus-Aktie reagiere am Montag-Morgen zunächst mit einem Kursabschlag auf etwa 61 Euro, könne sich dann jedoch in die Pluszone vorarbeiten.Den genauen Umfang des Stellenabbaus wolle Faury nach Gesprächen mit der Arbeitnehmerseite bis Ende Juli verkünden. Spekuliert werde, dass bis zu 15.000 Stellen in der Zivilflugzeugsparte mit 90.000 Beschäftigten betroffen seien. "Es geht um die notwendige Anpassung an die massiv gesunkenen Produktionszahlen. Es geht darum, unsere Zukunft zu sichern", habe Faury betont.Der Airbus-Chef wolle dabei Kündigungen nicht grundsätzlich ausschließen, zumal sich durch eine zweite Coron-Welle die erhoffte Belebung wieder verschlimmern könnte. Trotz der Drosselung des Geschäftes werde aber keine Endmontage-Linie geschlossen und alle Modelle würden weiter produziert, "aber in langsamerem Tempo", so Faury. An jedem Standort werde nach Möglichkeiten zur Kostensenkung gesucht. "Wir drehen jeden Stein um."Mit der Produktionskürzung und dem Stellenabbau reagiere der Flugzeugbauer auf die wegen Corona sinkende Nachfrage der Fluggesellschaften. Die Kostenreduktion halte Airbus im Spiel. Auch wenn auf absehbare Zeit keine großen Kurssprünge zu erwarten seien, würden die mittel- bis langfristigen Aussichten gut bleiben.