Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

128,86 EUR -0,80% (03.12.2019, 10:03)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

128,40 EUR -1,03% (03.12.2019, 10:18)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (03.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Das Papier des Flugzeugbauers gehöre im laufenden Jahr zu den stärksten Blue Chips Europas. Die Airbus-Aktie habe bisher mehr als 60% zulegen können. In den vergangenen Handelstagen sei der Kurs aber wieder deutlich unter Druck geraten. Eine Meldung stecke hinter dem jüngsten Rücksetzer.So habe Airbus im Dauerstreit mit dem US-Erzrivalen Boeing erneut einen Rückschlag erlitten. Die Welthandelsorganisation (WTO) habe am Montag einen EU-Vorstoß zurückgewiesen. Darin habe die EU erklärt, durch 18 Änderungen den Vorwurf der unzulässigen Subventionen für Airbus vom Tisch geräumt zu haben. Die Maßnahmen hätten Darlehen aus den vier EU-Mitgliedstaaten Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien zur Finanzierung der Entwicklung des A380 und des A350-XWB-Jets durch Airbus betroffen.Die jüngste Entwicklung im Streit mit Boeing sei sicherlich ärgerlich, aber kein Grund zur Panik. Airbus dürfte auch wegen der teils enormen Probleme des US-Konzerns im Flugzeugmarkt weiterhin die Nase vorne haben. Anleger könnten beim Blue Chip daher nach wie vor an Bord bleiben. Der Stoppkurs sollte bei 98 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: