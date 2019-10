XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (21.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alicia Höfler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der Handelskonflikt zwischen Europa und USA belaste den deutsch-französischen Luftfahrt-Konzern enorm. Seit Freitag werde eine zusätzliche Abgabe von 10% für die Einfuhr von europäischen Flugzeugen fällig. Flugzeugteile seien von dieser Regelung ausgenommen - eine positive Nachricht für das Airbus-Werk in Alabama, das auf ausländische Flugzeugteile angewiesen sei. Trotzdem werde Airbus nicht komplett um die Einfuhrabgaben in Milliardenhöhe herumkommen. Die amerikanischen Werke seien schlichtweg zu klein, um den gesamten amerikanischen Bedarf zu decken. Ein erheblicher Nachteil werde dadurch allerdings nicht entstehen. Die Analysten der Privatbank Berenberg würden sogar davon ausgehen, dass der US-Erzrivale Boeing bislang vom europäischen Absatzmarkt mehr profitiere als Airbus vom US-Markt."Der Aktionär" sei dank prall gefüllter Auftragsbücher optimistisch gestimmt. Zuletzt habe Airbus noch 7.113 bestellte Flieger gezählt. Ein Stopp bei 98 Euro sichere die Anleger nach unten ab, so Alicia Höfler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.10.2019)Börsenplätze Airbus-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:121,84 EUR +0,31% (21.10.2019, 16:37)