Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (28.10.2021/ac/a/d)



Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) von 121 Euro auf 119 Euro.Das Zahlenwerk für das Q3/2021 (Rückgänge (y/y) bei Umsatz, Ergebnissen (auf bereinigter Basis) und Cashflows) sei ergebnisseitig besser als von Diermeier erwartet ausgefallen (zum Vergleich Marktkonsens: bereinigtes EBIT/EPS inline; berichtetes EPS übertroffen). Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 sei mehrheitlich erneut angehoben worden (bereinigtes EBIT: 4,5 (bisher: 4; Rekordwert: 6,95) Mrd. Euro, freier Cashflow: 2,5 (bisher: 2) Mrd. Euro, aber Auslieferungsziel unverändert 600 Flugzeuge). Der Auftragsbestand an Flugzeugen (per 30.09.2021) sei im Quartalsverlauf - wenn auch mit geringerer Dynamik - weiter gesunken. Er bewege sich aber nach Erachten des Analysten nach wie vor auf einem hohen Niveau.Diermeier habe seine Erwartungen erhöht (u.a. berichtetes EPS 2021e: 4,28 (alt: 3,85) Euro; bereinigtes EPS 2021e: 3,88 (alt: 3,38) Euro; DPS 2021e: 1,00 (alt: 0,75) Euro; berichtetes EPS 2022e: 4,64 (alt: 4,44) Euro; bereinigtes EPS 2022e: 4,88 (alt: 4,67) Euro; DPS 2022e: 1,50 (alt: 1,45) Euro). Der anhaltenden Erholung der Luftfahrtindustrie stünden die strukturellen Herausforderungen (v.a. Klimaneutralität) gegenüber.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet das Rating für Airbus-Aktie (-21% ggü. Allzeithoch) weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. (Analyse vom 28.10.2021)Börsenplätze Airbus-Aktie: