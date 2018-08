Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

107,88 EUR +0,41% (27.08.2018, 08:32)



XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

107,54 EUR (24.08.2018)



ISIN Airbus Group-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus Group-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (27.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Airbus Group ohne Dynamik - ChartanalyseAirbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese habe die Aktie bis 26. Juli 2018 auf das aktuelle Allzeithoch bei 111,12 EUR geführt. Seit diesem Hoch konsolidiere der Wert. Im Tief habe er bereits bei 105,00 EUR notiert. Die Aktie sei zwar inzwischen wieder etwas geklettert, aber Aufwärtsdynamik zeige sich bisher nicht. Seit einigen Tagen notiere sie an ihrem kurzfristigen Abwärtstrend, der heute bei ca. 107,88 EUR verlaufe.AusblickEin dynamischer Ausbruch über diesen Abwärtstrend könnte die Konsolidierung der letzten Tage beenden. Airbus könnte daraufhin zu einem weiteren Aufwärtsschub ansetzten, der sie bis 111,12 EUR und später sogar in Richtung 119,50-120,00 EUR führen könnte. Dort würde die Aktie auf die obere Begrenzung des Aufwärtstrends seit Herbst 2016 treffen. Sollte Airbus allerdings unter den EMA 50 bei aktuell 104,96 EUR abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 99,97 oder sogar an den EMA 200 bei aktuell 95,58 EUR drohen. (Analyse vom 27.08.2018)Börsenplätze Airbus Group-Aktie: