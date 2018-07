Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

109,58 EUR +3,22% (26.07.2018, 12:31)



ISIN Airbus Group-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus Group-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (26.07.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF).Die Q2-Zahlen hätten sich operativ/bereinigt im Vergleich zu Q1 deutlich verbessert gezeigt. Operativ hätten die Zahlen im Großen und Ganzen im Rahmen der Analysten-Prognosen und den Markterwartungen gelegen. Während das bereinigte Nettoergebnis seine Prognosen übertroffen habe, habe das berichtete Nettoergebnis den Marktkonsens deutlich verfehlt. Airbus könne weiterhin auf eine hohe Nettoliquidität zurückgreifen (per 30.06.2018: 8,7 Mrd. Euro). Der Auftragsbestand (per 30.06.2018: 7.168 zivile Flugzeuge) liege unverändert auf einem sehr hohen Niveau. Der Ausblick für 2018 ohne A220 sei bestätigt worden. Auch wenn die Integration des A220-Programms vorerst die Ergebnisentwicklung belasten werde, habe Airbus mit der Mehrheitsübernahme (50,01%) des Flugzeugprogramms von Bombardier eine Lücke im Programmportfolio geschlossen und sei damit dem Hauptkonkurrenten Boeing mehrere Quartale voraus. Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich angepasst. Es bestünden weiterhin Risiken (u.a. Korruptionsvorwürfe, Rechtsstreitigkeiten), die weitere Sonderbelastungen nach sich ziehen könnten.In Anbetracht der Gewinndynamik sowie der Bewertung (u.a. bereinigtes KGV 2019e: 19,8) lautet das Votum für die Airbus-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 99,00 Euro auf 113,00 Euro angehoben worden. (Analyse vom 26.07.2018)Börsenplätze Airbus Group-Aktie:XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:109,72 EUR +4,36% (26.07.2018, 12:29)