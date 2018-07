Börsenplätze Airbus Group-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Airbus Group-Aktie (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Das Wertpapier zähle heute zu den besten Werten im MDAX und im EURO STOXX 50. Grund sei eine Empfehlung von Merrill Lynch. Der Analyst Benjamin Heelan habe Airbus auf seine "Europe 1 Best Ideas List" genommen und das Kursziel von 120,00 auf 137,00 Euro erhöht. Heelan begründe seine positive Einschätzung mit dem Optimismus des Airbus-Managements. Die Führungsmannschaft habe letztlich ein Ende der Triebwerksprobleme in Aussicht gestellt und glaube, die gesteckten Jahresziele zu erreichen. Die höheren Auslieferungen im Juni hätten die Annahme eines besseren zweiten Halbjahres gestützt, und Airbus habe reichlich Zeit für ein Ankurbeln der Produktion.Der Zufluss freier Barmittel sollte 2019 4,4 Mrd. Euro betragen und 2020 sogar 6,4 Mrd. Euro. 2019 könnte Airbus ferner einen Aktienrückkauf über drei Mrd. Euro ankündigen und dann trotzdem noch über Barmittel von 15 Mrd. Euro verfügen.Die Übernahme der Mehrheit an der Regionalflieger-Serie C von Bombardier und die Einbindung in den Konzern werde zwar dauern und auch Kosten verschlingen, längerfristig zahle sich jedoch der Deal aus. Gemeinsam mit Boeing werde Airbus jetzt nicht nur die Lang- und Mittelstrecken, sondern auch auf regionalen Verbindungen das lukrative Geschäft beherrschen.Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", bleibt mit seinem Kursziel von 125,00 Euro für die Airbus Group-Aktie weiterhin optimistisch. (Analyse vom 10.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link