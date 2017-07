Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (28.07.2017/ac/a/d)

New York (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von Analyst Chris Hallam von Goldman Sachs:Chris Hallam, Analyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Halbjahreszahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) und erhöht das Kursziel von 89 auf 93 Euro.Das abgelaufene Quartal sei für den europäischen Flugzeugbauer eine Herausforderung gewesen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Perspektiven seien allerdings vielversprechend - auch wegen steigender Auslieferungen in der zweiten Jahreshälfte. Das neue Kursziel resultiere aus den angepassten Schätzungen für die Jahre 2019 und 2020 - v.a. wegen Währungseffekten.Chris Hallam, Analyst von Goldman Sachs, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Airbus Group-Aktie bestätigt und das Kursziel von 89 auf 93 Euro angehoben. (Analyse vom 28.07.2017)XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:72,28 EUR -3,07% (27.07.2017, 17:35)