Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

94,99 EUR +2,08% (16.02.2018, 15:39)



ISIN Airbus Group-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus Group-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (16.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktie mit Rückenwind - AktienanalyseDie Airbus Group (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) hat die Turbulenzen an den Aktienmärkten ganz gut weggesteckt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dafür gebe es mehrere Gründe: Zum einen habe der Konzern seinen größeren Rivalen Boeing bei den Flugzeugbestellungen 2017 ein weiteres Mal abgehängt. Zum anderen habe das Unternehmen in den vergangenen Wochen mehrere Milliardenaufträge an Land gezogen, unter anderem in Dubai. Für zusätzlichen Rückenwind hätten mehrere positive Analystenstimmen gesorgt. Goldman Sachs, Deutsche Bank, Barclays, UBS - sie alle sähen reichlich Luft nach oben. Im Schnitt lägen die Kurserwartungen bei 93,47 Euro. Und aktuell notieren die Papiere des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns bei 88,26 Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 06/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:95,20 EUR +2,59% (16.02.2018, 15:24)