ISIN Airbus Group-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus Group-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (24.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktie: Hervorragende Long-Chancen! ChartanalyseBis grob April 2015 befand sich das Wertpapier von Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) noch in einem intakten Aufwärtstrend und legte bis in einen Bereich von 66,10 Euro zu, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Anschließend sei jedoch eine volatile Seitwärtsbewegung etabliert worden, die bis November selben Jahres noch ein marginal höheres Hoch von 68,50 Euro erlaubt habe zu markieren. Zu Beginn des letzten Jahres sei die Airbus Group-Aktie jedoch in einen mittelfristigen Abwärtstrendkanal gefallen, der in den vorherigen Analysen bereits als potenzielle bullische Flagge höherer Größenordnung habe identifiziert werden können und regelkonform Ende 2016 auch zur Oberseite aufgelöst worden sei. Hierbei sei es Marktteilnehmern gelungen die Kursnotierungen über die Jahreshochs aus 2015 auf ein Kursniveau von 71,80 Euro aufwärts zu drücken, Anfang dieses Monats habe sich jedoch wieder ein regelkonformer Pullback zurück auf das Niveau von vor zwei Jahren bei 68,50 Euro eingestellt. Genau an dieser Stelle drehte der Kursverlauf zur Wochenmitte wieder zur Oberseite ab, wodurch nun der kurzfristige Pullback ein Ende finden könnte und hervorragende Long-Chancen auf einem durchaus günstigen Kursniveau bietet, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 24.03.2017)Börsenplätze Airbus Group-Aktie:69,75 EUR +1,26% (23.03.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:69,795 EUR +0,31% (24.03.2017, 08:07)