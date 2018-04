Börsenplätze Airbus Group-Aktie:



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (24.04.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktie: Bundewehr will massiv aufrüsten - Investoren greifen zu! AktienanalyseHubschrauber die nicht fliegen, Panzer die nicht rollen, U-Boote die nicht fahren - alles ein Bild der aktuellen Einsatzfähigkeit der Bundeswehr, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen möchte endlich etwas ändern und kräftig aufrüsten. Diese Nachricht habe am Montag die Rüstungsbranche, insbesondere Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) befeuert.Finanzministerium und Bundestag müssten das Geld erst noch freigeben, die Summe werde zunächst auf einige Hundert Millionen Euro beziffert. Diese könne aber noch deutlich steigen, schließlich reiche das Etat lange nicht, um die Bundeswehr in Gänze einsatzfähig zu machen und solide auszustatten.Trotzdem hätten Investoren aufgehorcht und besonders beim Wertpapier von Airbus und Konsorten deutlich zugegriffen. Die Airbus Group-Aktie habe zugleich auf ein Vierwochenhoch zugelegt und habe sich überdies über eine wichtige Hürde bei 95,57 Euro hinwegsetzen können. Außerdem nähre sich durch den gestrigen Kursanstieg auch die seit grob zwei Monaten andauernde Korrekturbewegung sich ihrem Ende zu und könnte die Airbus Group-Aktie nun weiter auf frische Jahreshochs aufwärts tragen. Das bisherige Chartbild seit Ende Februar erinnere nämlich sehr stark an eine bullische Flagge und dürfte über die Marke von rund 100,00 Euro hinaus größere Kursgewinne bei Airbus bereithalten.Für den Fall eines unerwarteten Rücksetzers der Airbus Group-Aktie müsse zunächst das Unterstützungsniveau von rund 90,00 Euro herhalten. Darunter dürften sukzessive Abgaben in den Bereich der im Februar gerissenen Kurslücke abwärts reichen und im schlimmsten Fall knapp unter die 200-Tage-Durchschnittslinie sogar auf den Support von 84,43 Euro abwärts reichen. Ab diesem Niveau sollte dann mit einer starken und vor allem dynamischen Gegenbewegung gerechnet werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 24.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link