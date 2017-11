Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (24.11.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktie: Die Börse jubelt - AktienanalyseIm MDAX machte erneut Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) von sich reden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Flugzeugbauer habe den größten Einzelauftrag seiner Geschichte eingefahren. Der US-Investor Indigo Partners bestelle auf einen Schlag 430 Mittelstreckenjets der A320neo-Familie. Der Listenpreis der Order liege den Angaben zufolge bei 49,5 Mrd. US-Dollar. Wie viel Geld Airbus von Indigo Partners genau erhalte, sei noch unklar. Branchenkenner würden davon ausgehen, dass der Hersteller dem Käufer die üblichen Rabatte einräume. Der tatsächliche Kaufpreis dürfte also deutlich niedriger liegen.An der Börse sei der Deal dennoch gefeiert worden. Die Airbus Group-Aktie zog zeitweise um mehr als drei Prozent an und war damit größter MDAX-Gewinner, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 46/2017)XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:85,84 EUR -0,17% (24.11.2017, 17:35)