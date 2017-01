XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

64,88 EUR +0,20% (13.01.2017, 12:12)



Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

64,901 EUR -0,18% (13.01.2017, 12:17)



ISIN Airbus Group-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus Group-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (13.01.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) von 58 Euro auf 68 Euro.Dank eines Rekordwerts im Dezember (111 Stück) habe der Konzern im Gesamtjahr 2016 688 Flugzeuge (+8% y/y) ausgeliefert und damit das selbstgesteckte Ziel von mehr als 670 Stück erfüllt. Der Hauptrivale Boeing habe in 2016 hingegen einen Rückgang der Auslieferungen hinnehmen müssen (748 (Vj.: 762) Stück), bleibe aber Weltmarktführer. Die Nettoneubestellungen seien bei beiden großen Flugzeugbauern in 2016 gesunken (Airbus: 731 Stück, Boeing: 668 Stück) und würden damit jeweils den niedrigsten Wert seit dem Jahr 2010 markieren. Das Book-to-Bill-Ratio bei Airbus habe jedoch in 2016 bei über 1 gelegen. Der Auftragsbestand von Airbus habe sich per 31.12.2016 auf 6.874 (31.12.2015: 6.787) Flugzeuge beziffert, mit einem Wert auf Basis von Listenpreisen von 1,02 (31.12.2015: 1,00) Bill. USD.Im Geschäftsjahr 2017 wolle Airbus mehr als 700 Flugzeuge ausliefern. Diermeier werte die Auslieferungs- und Auftragseingangsdaten tendenziell positiv. Die Produktionskapazitäten von Airbus sollten bis auf weiteres gut ausgelastet sein. Problemkind bleibe das Großraumflugzeug "A380". Die Nettoneubestellungen hätten sich in 2016 auf null belaufen. Für dieses Modell habe Airbus für 2017 wie bereits für 2016 auch kein Absatzziel genannt.Börsenplätze Airbus Group-Aktie: