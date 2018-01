XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

89,04 EUR +1,17% (26.01.2018, 11:24)



Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

88,89 EUR +0,78% (26.01.2018, 11:39)



ISIN Airbus Group-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus Group-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (26.01.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF), erhöht aber sein Kursziel.Durch einen wieder sehr starken Dezember (127 (Vj.: 110) Stück; Rekordwert) habe das Unternehmen sein Auslieferungsziel bezüglich der Passagierflugzeuge für 2017 (mehr als 700 Stück) erreicht (718 (Vj.: 686) Stück). Noch beeindruckender sei der Auftragseingang im Dezember (841 Stück (Rekordwert) gewesen; zum Vergleich Gesamtjahr 2017: 1.229 Stück (saldiert um Abbestellungen: 1.109 Stück)). Ferner habe Airbus für das Problemkind, das Großraumflugzeug A380, von Emirates eine Bestellung von 20 Stück sowie eine Option über 16 Stück erhalten.Der Analyst erwarte, dass Airbus hier erhebliche Preiszugeständnisse habe machen müssen (Listenpreis pro Stück: 446 Mio. USD). Trotzdem werte er den Auftrag positiv (keine/kaum Bestellungen 2015-2017). Alles in allem sei zu konstatieren, dass sich seit der letzten Kommentierung die Gesamtsituation verbessert habe. Jedoch sei in den letzten Jahren das Problem weniger die Thematik Auslieferungen/Bestellungen gewesen, sondern es nachhaltig ergebnisseitig darzustellen. Probleme würden nach wie vor die kleineren Konzernbereiche Militär/Raumfahrt (Militärtransporter A400M) sowie das Hubschrauber-Geschäft bereiten. Außerdem stünden an der Konzernspitze (CEO Enders verlasse Airbus im April 2019) und an der Spitze des wichtigsten Bereichs Passagierflugzeuge (Februar 2018) Wechsel an. Das Korruptionsthema sei auch noch nicht abgeschlossen. Gegenwind komme auch von der USD-Abwertung (ggü. Euro).Unter Berücksichtigung dieser Aspekte, der Bewertung (KGV 2018e: 23,5) sowie der Kursentwicklung (12 Monate: +36%) bewertet Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, die Airbus-Aktie weiterhin mit dem Votum verkaufen". Das Kursziel sei von 80,00 auf 83,00 Euro angehoben worden. (Analyse vom 26.01.2018)Börsenplätze Airbus Group-Aktie: