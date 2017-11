Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (23.11.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktie: Airbus sorgt für Schlagzeilen - AktienanalyseIm Aufwärtstrend befindet sich die Aktie des europäischen Flugzeugbauers Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF), so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Ende Oktober habe die Airbus Group-Aktie von Rekordhoch bei 88,20 Euro erreicht. Es sei der bisherige Höhepunkt eines seit September bestehenden Aufwärtstrends gewesen, der aktuell zwischen 84,40 und 93 Euro beschrieben werden könne. In den letzten vier Wochen hätten sich die Notierungen in einer konsolidierenden Dreiecksformation zur Seite bewegt, wobei sie sich an der Unterseite des Aufwärtstrends entlang nach oben geschoben hätten. Dieser sollte auch weiterhin halten, so dass die Airbus Group-Aktie nicht nachhaltig unter das zuletzt gesehene Verlaufstief bei 84,31 Euro fallen sollte. Das könnte die aktuelle Tendenz umkehren. Von höheren Notierungen würden bereits einige Analysten ausgehen.Erst letzte Woche habe Airbus mit dem größten Auftrag der Firmengeschichte für Schlagzeilen gesorgt. Ein entsprechender Vorvertrag sei unterzeichnet worden. Investor Indigo Partners beabsichtigt, 430 Mittelstrecken-Flugzeuge der aufgrund von neuen Triebwerken sparsameren Typen A320neo und A321neo für die Fluggesellschaften Frontier Airlines, JetSmart, Volaris und Wizz Air zu bestellen, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 23.11.2017)