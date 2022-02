"Der Aktionär" habe ein Airbus-Kursziel von 140 Euro ausgegeben. Anleger bleiben engagiert, sollten ihre Position aber sicherheitshalber mit einem Stopp-Loss bei 95 Euro versehen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Airbus-Aktie. (Analyse vom 01.02.2022)



(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

113,92 EUR +1,12% (01.02.2022, 13:38)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

113,76 EUR +1,39% (01.02.2022, 13:33)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (01.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der erste Belastungsfaktor für Airbus sei vom Tisch. Nach 18 Stunden Verhandlungen hätten sich der Flugzeugbauer und die IG Metall auf ein umfangreiches Paket inklusive Standorterhalt geeinigt. Airbus verzichte unter anderem bis 2030 auf betriebsbedingte Kündigungen. Derweil wendt sich der zerstrittene Großkunde Qatar Airways immer mehr Boeing zu.Airbus und die IG Metall hätten sich heute Morgen auf ein umfangreiches Pakt zur Beschäftigungssicherung an den deutschen Standorten geeinigt. Demnach seien betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2030 ausgeschlossen. Das Paket sehe auch den Erhalt und die Weiterentwicklung der einzelnen Standorte für acht Jahre vor.Vorangegangen seien rund zehnmonatige Auseinandersetzungen mit mehreren Warnstreik-Serien und sieben Verhandlungsrunden. Airbus könne nun mit halbjähriger Verzögerung die Montage von Flugzeugrümpfen und -strukturen auch in Deutschland in einem neuen Tochter-Unternehmen zusammenfassen.Betroffen seien nach Angaben von Deutschland-Chef André Walter Teile des größten deutschen Airbus-Standorts Hamburg, das Airbus-Werk Stade sowie die Airbus-Tochter Premium Aerotec (PAG) mit den Standorten Bremen und Nordenham.Die noch namenlose Tochter, intern "ASA" genannt, werde ihren Hauptsitz in Hamburg haben und rund 12.000 Beschäftigte. Die neue Gesellschaft für die Montage von Flugzeugrümpfen solle bereits ab 1. Juli 2022 starten. In Frankreich sei eine vergleichbare Struktur mit der neuen Tochter Airbus Atlantic bereits seit Jahresanfang am Start.Die Fluggesellschaft Qatar Airways, mit der Airbus wegen Oberflächenbeschichtung von A350-Fliegern im Clinch liege, habe derweil beim US-Rivalen Boeing einen Großauftrag unterzeichnet. Die arabische Fluggesellschaft bestelle 50 Frachtversionen des neuen Großraumfliegers 777XF sowie zwei Maschinen der aktuellen Modellserie.Zudem habe die Airline mit dem US-Konzern vorläufige Kaufvereinbarungen für 25 Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max sowie Optionen für weitere 25 abgeschlossen. Insgesamt beinhalte der Vertrag 102 Flugzeuge im Wert von 34 Milliarden Dollar. Allerdings seien bei Aufträgen dieser Größenordnung starke Rabatte üblich.Die Airbus-Aktie reagiere am Dienstag sehr gelassen auf den Konkurrenzauftrag. Vielmehr gehe es nach der Einigung mit der Gewerkschaft befreit aufwärts. Mit einem Kurs von 114,04 Euro notiere der DAX -Wert in freundlichem Umfeld zeitweise 1,7 Prozent höher als am Vortag.Mit einem Auftragsbestand von 7.082 Passagierflugzeugen (per Ende 2021) habe Airbus auf absehbare Zeit die Nase deutlich vor Boeing. Der angestrebte Konzernumbau dürfte längerfristig auch Kosteneinsparungen bringen. Mit der nachhaltigen Rückeroberung der 200-Tage-Linie habe sich auch das Chartbild wieder aufgehellt.