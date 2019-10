Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

125,56 EUR +0,56% (29.10.2019, 16:27)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

126,04 EUR +1,16% (29.10.2019, 16:13)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (29.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Mitten in der Krise des US-Flugzeugbauers Boeing erhalte der europäische Konkurrent einen Riesenauftrag aus Indien. Der Billigflieger IndiGo habe 300 Flugzeuge der Modellfamilie A320neo geordert. Die bereits prall gefüllten Orderbücher bekämen mit einem der größten Aufträge der Geschichte des Flugzeugbauers weiteren Zuwachs.IndiGo sei bereits zuvor großer Airbus-Kunde gewesen. Die indische Airline baue ihr Geschäft und ihre Flotte kräftig aus. Insgesamt habe die Gesellschaft jetzt 730 Maschinen aus der A320neo-Familie geordert. Sie betreibe derzeit 128 herkömmliche A320-Jets sowie 97 Exemplare in der auf weniger Spritverbrauch getrimmten Neuauflage A320neo.Der Auftrag sei einer der größten in der Geschichte von Airbus. Ausgehend von der Standardversion A320neo, die auf der Preisliste mit 110,6 Mio. USD aufgeführt sei, könnte der Auftrag einen Gesamtwert von mehr als 33 Mrd. USD (rund 29,8 Mrd. Euro) erreichen. Bei Flugzeugbestellungen seien jedoch hohe Rabatte üblich.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link